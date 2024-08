"BOLESTAN JE, ŠALJE LJUDE ISPRED MOJE ZGRADE, MUČI ME!" Jelena iznela šok detalje o Ivanu: Monstrum ne voli ni sopstvenu decu!

Ivan Marinković je na svom Instrgram profilu podelio fotografiju i dalje zakonite supruge Jelene Ilić, te je napisao prozivke na njen račun vezane za to što se još nije ostvarila kao majka.

Tim povodom oglasila se i Jelena i otkrila šta misli o čitavoj situaciji.

- Bolestan je, on sve to radi jer je nemoćan, on ne može da preboli to što sam ga ostavila. Šalje ljude da me snimaju ispred zgrade. Muči me zbog psa, ali o meni nema dokaza da sam ja lopov, alkoholičar, da sam koristila narkotike. Psihopata koji je gadan i nema granice u ponižavanju. Da se on ovako borio za svoju decu, bilo bi super, ali on je monstrum, on ne voli sopostvenu decu, ne voli nikoga. - rekla je Jelena pa dodala:

- Najviše ga pogađa što Đedović ima dokaze protiv njega, što je krao, što je alkoholiča, što je koristio narkotike, da su on i njegova sestra iskoristili neku devojku da joj uzmu novac... Monstrum koji je zreo za psihijatrijsko lečenje po objavama koje kači. Ova slika je dokaz i sada je svima jasno da nisam lagala kada sam rekla da nije želeo dete sa mnom, on je manipulisao i lagao me godinama, jer ovako nešto o deci meni nikada ne bi mogao da izgovori, ali monstrum i sociopata koji ne voli nikoga, može...

