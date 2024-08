UROŠ STANIĆ NAPADNUT! Primio udarce u predelu vrata, napadač pretio da će ga ponovo pretući! Policija odmah reagovala!

Bivši učesnik "Elite" Uroš Stanić danas je napadnut.

Mediji su došli do Stanićeve izjave policiji, kao i dokaza o povredama.

foto: Petar Aleksić

- Danas oko 14:50 časova sam izašao iz hotela ''Slavija'' gde trenutno boravim i otišao u prodavnicu. Kada sam čekao red kako bih platio vodu, iza mene je bio nepoznat momak, krenuo je da se krsti i da me čudno gleda. Rekao sam mu da može da se prekrsti sa obe ruke. Jesam pripadnik LGBT populacije, ali sam se pristojno obukao i ponašao. On mi se obrati rečima: ''Kuda ide ovaj svet?! Pe**rčino!'' Ja sam mu reako da treba da ga bude sramota, a onda se umešala i radnica, koja mu je sugerisala da ne treba da se ponaša tako prema mušterijama. Tada me je udario svojom desnom ruku u predelu donjeg dela vrata i izašao je iz prodavnice. Platio sam vodu, izašao iz prodavnice i ugledao ga kako stoji preko puta marketa. On je tada krenuo ka meni, da me udari, a ja sa utrčao u prodavnicu. Tada mi je rekao:''Pi**o, bežiš, ovih dana ćeš dobiti batine''. Pozvao sam policiju, koja je brzo došla i intervenisala. Ponudili su mi hitnu pomoć, ali sam ja sam došao u Urgentni centar - istakao je Stanić u svojoj izjavi.

Kurir/Pink - prenela Ana Sabotinovski

Bonus video:

04:33 Uros Stanić - moja baba je Jelena iz grupe Zans