UROŠ STANIĆ JE POSLE NAPADA U BEOGRADU OVO IZJAVIO POLICIJI: "Ako nastavi da me maltretira..." Bio prinuđen na jedno!

Učesnik rijalitija "Zadruga 7 - Elita" Uroš Stanić juče je, kako tvrdi, napadnut, a onda je otkrio šta je prinuđen da uradi.

- Jako me je strah. Moram da promenim mesto boravka na nekoliko dana, dok se nasilnik ne pronađe. Vrat me jako boli, dobio sam terapiju. Osećam se jadno, jer ništa nisam uradio da me neko napadne. Policija traga za njim, nadam se da će ga uskoro pronaći. Ne smem više da šetam sam ulicom. Ono što sam čuo je da se ponašao neprikladno prema zaposlenima i ranije u prodavnici gde se desio incident. Moja majka se jako potresla, loše je. Ne mogu da je smirim. Ona će doći kod moje drugarice, gde ću boraviti kako bi me videla - rekao je Uroš kroz suze.

U policiji je, kako prenosi "Pink", izjavio sledeće:

- Ušao sam u prodavnicu jer trafike nisu radile. Meni nepoznat momak mi se obratio rečima: "Kuda ide ovaj svet? Pe***čino". Tada me je to lice udarilo svojom desnom rukom u donji deo vrata i izašao iz prodavnice. Kad sam izašao, rekao sam mu da ću pozvati policiju ako nastavi da me maltretira. Krenuo je da me udari, a ja sam utrčao u prodavnicu! Od opisa za to lice mogu da izjavim da je visok oko 180 cm, nosio je šorts bele boje, belu majicu, kraću bradu, oko 30 godina.

Uroš je, inače, nedavno otkrio da je dobijao nepristojne ponude od mnogih oženjenih muškaraca, a među njima je bilo i onih sa javne scene.

- Imao sam jednog glumca, bio je oženjen, i dalje je u braku. Ne želim da otkrivam njegovo ime i da čoveku napravim problem - rekao je Uroš tad u emisiji "Intimna pitanja".

