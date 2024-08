"IVAN JE KATASTROFA! MI SMO DVA RAZLIČITA SVETA" Miljana Kulić otkrila šta se dešavalo u Nišu sa Marinkovićem

Miljana Kulić, rijaliti učesnica, pojavila se večeras u javnosti i otkrila niz detalja iz života koji intrigira javnost.

- Dobro sam, da kažem. Svi su dobro, mama, tata, Željko, Tijana, Ana... Kako je Ivan Marinković? On je u svom svetu, dobro je. Provodimo ovih dana dosta vremena. Još malo, pa prebacujem kofer, idem na sledeću destinaciju. Kao u rijalitiju, svađamo se, pa ne razgovaramo po sat, dva... - rekla je Miljana.

foto: screenshot Pink tv, screenshot

- Ivan i ja imamo prijateljski odnos, nadam se da će na tome i ostati. Nikako drugačije. Sebe ne vidim sa njim, mi smo dva različita sveta. Njegova Jelena priča sve negativno o meni, a ja joj ne bih davala na značaju. Ne znam što se venčavala ako joj nije odgovaralo sa njim... Normalni ljudi podnesu tužbu za razvod, a oni što rade, meni je to katastrofa, i ona i on! Na Ivana ne deluju nikakvi saveti, on se samo iznervira... Nek radi šta hoće, on je 14 godina stariji od mene! - dodala je Miljana.

- Ne mislim da Ivan sve ovo radi u inat Jeleni, ima potrebu da bude sa detetom. To je normalno, svako normalan bi tako - kazala je Kulićeva potom.

Inače, Ivan Marinković nedavno je boravio u Nišu kod svoje bivše partnerke Miljane Kulić sa kojom ima sina Željka.

foto: Petar Aleksić

Kako je ispričao, Miljana i on su se odlično slagali i nije bilo nakakvih svađa i nesuglasica, iako su svi bili ubeđeni da će biti suprotno.

kurir.rs/blic

