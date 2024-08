MILOŠ BOJANIĆ SE ODLUČIO NA NEOČEKIVANI POTEZ! U Nemačkoj traži muzičke talente, a tek da čujete kakvu im je nagradu spremio

Pevač Miloš Bojanić došao je na ideju da organizuje muzičko takmičenje u Nemačkoj, a pobednika očekuje vredna nagrada.

- Sve ide kao po loju (smeh), zaista sam prezadovoljan kad sam čuo koliko je interesovanje talentovanih ljudi za takmičenje koje će se održati „Kod Slovenca“ u Hanoveru 20. septembra. Poznato je da smo mi jako talentovana i raspevana nacija, pa me i ne čudi što je toliko pevača zainteresovano, to me jako raduje- rekao je Miloš za Grand i nastavio:

foto: Kurir televizija

- Bilo je planirano da audicija bude u petak, 20. juna, zatim moj koncert u subotu, a finale u nedelju, ali su organizatori odlučili da i audicija i takmičenje budu istog dana, u petak 20. juna. Ipak ljudi iz svih naših krajeva dolaze u Nemačku, veliki je to trošak, zato je najbolje da takmičenje bude istog dana. I sami učesnici će moći posle da se opuste na mom koncertu koji je zakazan za subotu- dodao je Bojanić i otkrio da li može da parira „Zvezdama Granda“ i Saši Popoviću koji je poznat kao pronalazač talenata ,odgovara:

- Ovo je ipak drugačije. Pevači dolaze kod Popovića, a ja idem u njihovu sredinu. Tako da Saši ostavljam da i dalje radi to u Beogradu najbolje, kako samo on zna, a ja idem za Nemačku (smeh). Ima mesta za sve, talentovana smo mi nacija- ističe Miloš.

foto: Kurir televizija

Kako kaže, dok ne čuje sve pevače i ne odaberu pobednika, neće da piše tekst i muziku, koji će biti nagrada.

- Uradiću pesmu prema pevaču, a ne napamet. Biće to jako dobro za pobednika. Ako Bog da i sve prođe kako valja, a verujem da hoće, u tom slučaju ćemo otići u još neki grad - objasnio je Miloš za Grand.

Bonus video:

05:55 STARS EP 374