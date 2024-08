OVAJ FUDBALER ULAZI U "ELITU 8"! Njega je najavio sam Željko Mitrović, odmah mu je ponudio ugovor: Kupila me je njegova majka!

Učesnici nove sezone "Elite" i "Farme" uveliko pregovaraju i potpisuju ufgovore sa čelnikom Pinka Željkom Mitrovićem, a među njima je i jedan fudbaler.

Radi se o Viktoru, koji je poreklom iz Nigerije, a za promenu profesije se odlučio jer mu se dopao rijaliti, ali i zbog mnogo atraktivnih devojaka koje svake sezone budu u "Zadruzi".

- Viktor je 55. ugovor koji smo potpisali. Očekujemo mnogo, Viktor je ovde imao fudbalsku karijeru. Mene lično je kupilo, kad smo odlučivali ko će da uđe, to što je on rekao da želi da ga njegova majka gleda u Africi, Nigeriji odakle dolazi. On menja sad svoj život, iz fudbala prelazi u šoubiznis, rekao je dobru stvar: "Moram da budem tamo gde ima mnogo lepih devojaka"... Zvuči ambiciozno - govorio je Željko Mitrović u programu.

- Imam 25 godina, moj rođendan je 5. marta 1999. godine. Želim da probam nešto novo. Fubal je ovde sjajan, čuo sam lepe stvari o rijalitiju i zato sam došao da učestvujem - kazao je Viktor.

- Čuo je i da su naše devojke luckaste, divne i lude - dodao je Mitrović.

- Želim da uđem da se zabavim i da vidim kako će da ide. Jedva čekam. Nadam se da ću upoznati jednu - kazao je Viktor za sam kraj razgovora "Pinku".

