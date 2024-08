RIJALITI ZVEZDA ULAZI SA DEVOJKOM U ELITU 8, A UNUTRA ĆE MU BITI I BIVŠA! Par stiže u Šimanovce, haos u najavi

Ulazak novih učesnika u "Elitu 8" polako se bliži, a mnogi stari rijaliti igrači vratiće se ponovo na imanje u Šimanovcima.

Sada se na snimanju profila za "Elitu 8" pojavio Nenad Macanović Bebica i njegova devojka Teodora Delić, sa kojom je i započeo vezu pred kamerama rijalitija.

Njih dvoje su žurnim korak ušli u studio, te nisu želeli da komentarišu svoj ponovni ulazak, a mnoge je zanimalo kako će ove sezone imati odnos sa bivšom devojkom Miljanom Kulić, koja takođe ulazi u rijaliti.

Inače, Bebica je u prošloj sezoni zauzeo 17. mesto.

- Odlično sam, jedva sam čekao da se sve ovo završi, da izađemo napolje. Teodora me je sačekala, jedva sam čekao da izađem zbog nje, bilo mi je teško što je ispala pre mene što nismo oboje bili u finalu zajedno. Verujem da ćemo uspeti napolju, sve je super. Idemo kući da sednemo, da se odmorimo od svega i da nastavimo ono što smo zamislili. Jedva čekamo da odemo na odmor, baš smo umorni i iscrpljeni - pričao je tada on.

Macanović je tada govorio i o bivšoj devojci Miljani Kulić.

- Nisam očekivao da će Miljana biti diskvalifikovana, ne znam šta se desilo, šta je uradila. Sama je odbrala da to bude tako. Ona je i ranije teško podnosila nominacije i procente, mislim da je to presudilo. Bila je razočarana i zato je otišla, plašila se plasmana. Ja se nisam čuo sa njom, nemam potrebu, imamo naše procese na sudu, završiće se sve na sudu, samo u tim slučajevima ćemo se videti. Očekujem da će Miljana pokušati da naruši moj odnos sa Teodorom, bilo je svega u rijalitiju - rekao je on.

