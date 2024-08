"NIKAD DAMA OD..." Filip Car poslao brutalnu poruku Aleksandri nakon što je objavila sliku s novim dečkom

Bivši učesnik Zadruge Filip Car poslao je brutalnu poruku na Instagramu, nakon što je njegova bivša Aleksandra Nikolić objavila sliku novog dečka. Njih dvoje su posle brojnih raskida, sada izgleda zauvek završili, s obzirom na to da je Aleks našla novog.

I nakon što je ona objavila sliku na kojoj se vidi kako uživa sa novim dečkom, Car je potpuno poludeo, pa je i potkačio jednom objavom.

On je objavio čuveni citat, koji je, izgleda posvetio bivšoj:

- Od cinkaroša nikad čovek, od k*rve nikad dama - stoji u citatu koji je on napisao.

foto: Printscreen

Inače, zbog tetovaže na ruci koju ima Aleksandrin novi izabranik, mnogi su pomislili da je ipak u pitanju Filip, ali je on te navode demantovao.

- Ruka nije moja, niti sam se pomirio s njom, ko poznaje tetovaže moje i moje ruke to vidi odmah! Kada sam govorio da razlog njenog nedolaska da živimo zajedno je sumnjiv, ljudi oko mene nisu verovali, kada sam rekao da nedovođenje deteta na letovanje i korektan roditeljski odnos je neobičan, isto su svi su govorili da sam lud! Ja već dva meseca znam da ona ima nekoga i to sam slučajno saznao, ali su mi ona i njena majka priznale to, samo znate kako… - započeo je priču Car i dodao:

- U tim momentima njenog nedolaska i svega toga ja sam dosta pio, loš sam bio u glavi i skrhan nisam znao da se nosim sa situacijom, pa sam greške radio koje je javnost saznavala i uvek naravno ja dežurni krivac! Filip je kriv za sve! E pa ovim putem neka znaju njeni fanatici da je Filip napravio sve da bi ona i naše dete došli u Crikvenicu i imali zajednički dom, kad je počela odugovlačiti i praviti me budalom, na kraju nije došla i tu sam skroz se s**bao , ali našao sam neku snagu i preokrenuo sam život, treniram, zdravo živim i pripremam se za veliki sportski projekat u kojem učestvujem - ispričao je Car.

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car