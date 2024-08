VOLI STARIJE MUŠKARCE I PONOSI SE ŠTO NE ZNA TABLICU MNOŽENJA! Ljudi zgroženi izjavom poznate starlete: Šok u programu uživo

Bivše rijaliti učesnice Slađa Lazić i Maja Marinković gostovale su sinoć u emisiji "Narod pita" gde su imale prilike da čuju šta javnost misli o njima.

Slađa Lazić zgrozila je sve kada je rekla kako se ponosi time što ne zna tablicu množenja i glavne gradove država.

- Imaš 34 godine Slađo, sramota je da ne znaš tablicu množenja, da ne znaš šta je brokoli i da ne znaš glavne gradove - rekla je jedna gledateljka.

foto: Printscreen

- To nije blam. Ja se ponosim se time što ne znam - rekla je bivša zadrugarka i šokirala sve u studiju.

- Imam transfer blama kada te slušam - rekla je gledateljka.

Voli starije muškarce

Da podsetimo, bivša rijaliti učesnica Slađa Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina progovorila je o pričama da je imala muškarca od 55 godina.

foto: Petar Aleksić

Ona je u emisiji "Narod pita" stavila tačku na glasine da je bila u vezi sa znatno starijim muškarcem i otkrila koliko je godina imao njen najstariji partner.

- Slađana, ja tvoj hejter, smešno. Oblačio te je dečko iz Čačka od 55 godina, vozila si njegova kola i zato si Poršelina. Užice te ne voli, lažeš - glasila je naredna objava na društvenoj mreži Tviter.

- Moj dečko je 85. godište, to je 35 godina, a ne 55. Ja nemam ništa protiv ni da ima 55. Polemiše se koliko je imao moj najstariji dečko, verenik mi je bio 85. godiše, a nakon toga dečka koji je 96. godište. Ljudi ne znaju šta da ti kažu, a uvek se polemiše odakle mi novac, da li sam sponzoruša i da li idem sa starijim ljudima za novac. Uvek se to kači za lepu devojku. Priča se kako sam sa dedama, tako je i Bojana lupala gluposti. Ja nemam crnu mrljnu, iako su pokušavali da me ospore. Ja pokažem i dokažem ko sam ja - govorila je Lazićeva.

