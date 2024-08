KAČAVENDA ŽESTOKO OPLELA PO ANI ĆURČIĆ! Iznela niz optužbi na njen račun, pa potkačila i ovu zadrugarku: Prema mojim saznanjima...

Milena Kačavenda i Ane Ćurčić, duže vreme su na ratnoji nozi, a po svemu sudeći, do pomirenja neće uskoro doći.

Milena se sada oglasila i ponovo žestoko udarila na svoju bivšu prijateljicu i iznela niz optužbi na njen račun.

foto: Petar Aleksić

- Đavolji advokat Ana Kur*ić, lajfkouč koji sam sebi nije pomogao. U posedu imam snimke razgovora koji dokazuju da je lažni verenik podmetnut i da je ona sve vreme u kontaktu sa istim te da je pokušavala na sve načine da me uništi i “sahrani” kako ona kaže zbog štete koju sam joj nanela a mislim da niko nikada tokom rialitija nije imao podršku kakva sam ja bila i to čitav region zna. U ovom trenutku koristi za PR svoju produženu ruku zubić vilenjaka iz kruga dvojke Čm*rinkovića, kome lažne informacije dostavlja upravo njena podrška. Doduše meni ide u prilog jer će on raditi sezonu 8 kako bi isplatio sve moje modne prohteve - govorila je Milena pa je dodala:

foto: Printscreen

- Prevarantkinja i izdajnik sada je potvrđeno ko je a bilo je jasno da je tako još onda kada se nije pojavila na suočenju sa mnom, za to su trebala ja*ca malo veća od larve najmanjeg insekta! Nije lako drugaricu slagati u oči pa kad je svesna postala prosto nije imala izbora osim da nestane. Prema mojim saznanjima asistentkinja direktora marketinga imaginarne kuće, prima platu vaginalno i čestitam na takvom uspehu, daleko je dobacila van svih mojih očekivanja. Tamo će sigurno zaraditi bar četiri meseca staza jer to joj je rok upotrebe.

foto: Printscreen

Kačavenda nije štedela ni bivšu cimerku Bojanu Pavlović, pa joj je odgovorila na prozivke putem društenih mreža:

- Što se tiče inspektorke bez pancira, iz planetarijuma vasionske endosfere, tzv Zubić vile, ona može da skokne da me ofarba ispred kapije Elitnog imanja doduše jer tamo više nema pristupa ili eventualno da skokne do hotela Izvor u Aranđelovcu gde lečim psihu u spa od takvih sisača neurona. Šta joj je preostalo osim da zarađuje na Tik Toku kad već nije zaradila svoje honorare! Izvinjavam se ali ne pratim likove i delo nebitnjakovica, njih će ubuduće pratiti fanovi iz policijskih uprava grada Beograda ako imaju za kartu da dođu u isti - rekla je Kačavenda.

