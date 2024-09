VELIKA ISPOVEST ANĐELE ĐURIČIĆ! Progovorila o odnosu sa Slavnićem, a evo šta kaže o svojim roditeljima: "Najveći stres..."

Bivša učesnica "Zadruge", Anđela Đuričić, koja je diskvalifikovana iz rijalitija zbog nasilja, odlučila je da progovori o odnosu sa roditeljima, raskidu od bivšeg robijaša Zvezdana Slavnića i boravku u Crnoj Gori.

Anđela je najpre progovorila o spekulacija da se njena kuća prodaje, kao i da su roditelji hteli da je se odreknu.

foto: Printscreen Pink

- Kuća je u najboljem redu, nema ništa od prodaje, ali taj natpis i dalje stoji na kući da je na prodaju. Kuća se prodaje zbog nekih porodičnih stvari, a ne zbog mene i mojih postupaka - rekla je Đuričićeva, a potom progovorila o navodima da je njena proodica htela da se odseli zbog njenog ponašanja u rijalitiju:

- Ne, nikada to nije tako bilo, znam da je medijima zanimljivo da pišu o tome, ali eto. Ja sam u najboljim odnosima sa svojim roditeljima. Eto pre godinu dana se desio taj razgovor u kojima sam im ja objasnila neke stvari, bili su jako ljuti. Moje ponašanje ih je naljutio, nije im bilo jasna moja odluka da se zaljubim u takvog čoveka, ja ih sada iz ove perspektive razumem. Ja kada sam shvatila neke stvari, bilo je kasno - priznala je Anđela, a potom otkrila da li se plašila susreta sa porodicom:

foto: ATAimages

- Jesam, to mi je bio najveći stres. Negde sam znala suštinu problema, ali eto sve je to možda bilo preuveličano dok sam bila u rijalitiju. Nadala sam se da će normalno proći taj razgovor, ali najgori strest i najveći sam doživela kada sam trebala da se pojavim ispred kuće. Brat me sačekao sa koferom na aerodromu, a kada smo došli kući rekla sam mu da on ide, a ja ću polako. Prvo su pali razgovori i suze, ja nisam znala da li da uđem. Ručali smo prvo i onda polako kroz razgovoru su mi rekli nema vraćanja kroz Beograd, to je kraj. Trebalo mi je par dana da shvatim šta su mi rekli, ali posle par dana sam svojevoljno završila taj odnos. Sto posto su bili u pravu, ja sam taj svoj kiks i grešku prihvatila apsolutno. Sad imam osećaj da je to bilo pre dva života, to je negde ostalo iza nas - ističe bivša zadrugarka, koja je potom otkrila da li se čula sa Zvezdanom Slavnićem:

- Ne tu je stavljena ogromna tačketina na taj odnos.

kurir.rs/pink

