KAČAVANDA OTIŠLA NA REMONT I SPREMILA SE ZA ULAZAK U ELITU! Kuma urnisala Kulićke i progovorila o napadu na Marinkovića

Milena Kačavenda pojavila se na lekarskom pregledu pred ulazak u "Elitu 8".

"Baba gori. Sada imam i prave kapke", našalila se Kačavenda na početku razgovora.

"Frapirana sam insajderima, moraću da odmotam jezik do Niša, do Kulićki. Ugovor sam potpisala juče, pre dve tri nedelje sam dobila želju da uđem ponovo, jer kraj prošlog nije prošao onako. Nisam uspela da izgazim ljude kako sam mislila da treba, to je bio fijasko", sumirala je Milena prethodnu sezonu i nastavila o neprijateljima iz rijalitija:

"Baš mi je žao što je Ivan Marinković odustao. Čujem da ga je neko umackao kod Pinka, ne znam kako mu nisu puteve posipali laticama cveće, nadam se da ću saznati gde je da mu ja pošaljem. On je za mackanje svaki dan. Protiv nasilja sam, ali me ništa ne iznenađuje, šta priča i koga je sve vređao. Bila bih šokirana da ga je neko odveo na večeru ili kupio dezodorans. Verujem da su ga svi prevarili, deluje tako kao da može svako da ga prevari. Žao mi je bogougodnog rijaliti giganta, školovanog, visokoumnog, načitanog, ne znam gde je promašio", rekla je Kačavenda.

"Pirat s Kariba, sviđa mi se kako je istrenirao, vratio se na put sportskog dečka. Noge se iskrivile, grba mu porasla. Nisam se sa njim pozdravila, rekla sam da ću mu se javiti prvog dana Elite, jedva ga čekam, odvratan bio i ostao. Jelena izvađena iz prese, toliko je odvratna, vređaću je od prvog do poslednjeg dana, to je zaslužila, provocirala me za smrt majke ona je kanturina od žene, sve je pokazala šta je i kakva je. Može da priča o Marinkoviću šta hoće, to je bio njen izbor 6 godina, sad ponovo ulazi, znači klasično ga izradila kao konja, žao mi je što će se razvesti", rekla je kuma.

"Čujem da je Miljanu jurio za neke pare da mu je dužna, da je zvao matoru Kulićku kantu da neke treba pare da vrate. Svi ti rijaliti giganti, sve im se vrti od 500 do 2.000 evra, nadam se da će ova baba uzeti čekove i vratiti novac Marinkoviću"

"Miljana i Ivan su dobili tužbe. Rekla sam da nikog neću tužiti, volim što će njih dvoje raditi celu sezonu za mene. Tužila sam i bivšu drugaricu", poručila je Kačavenda.

