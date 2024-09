ALEKS SE HITNO OGLASILA ZBOG CARA! Filip je urniše zbog novog dečka, ona sada prvi put reagovala: Skandali mi nisu potrebni...

Bivši učesnik Zadruge, Filip Car poslao je brutalnu poruku na Instagramu, nakon što je njegova bivša, Aleksandra Nikolić objavila sliku novog dečka, a sada se oglasila i ona.

Naime, nakon što je ona nedavno objavila sliku na kojoj se drži za ruku sa novim dečkom, dok leže u krevetu, nastao je potpuni haos.

foto: Printskrin/Instagram

Kako je on nastavio da je najstrašnije vređa u klipovima na mrežama, ona se sada oglasila uz jednu molbu.

- Zamolila bih sve koji mi šalju objave i klipove na kojima se ja pljujem od strane dotičnog da prestanu to da rade. Zaista sam krenula dalje u svom životu i skandali mi nisu potrebni, niti ću ih priuštiti nekima koji vape za istim.

foto: Printscreen Instagram

- Ja shvatam da vi to radite iz najbolje namere, ali zaista me ne zanima apsolutno ništa vezano za tu osobu. Svako govori o sebi, a vreme je pokazatelj svega.

Inače, zbog tetovaže na ruci koju ima Aleksandrin novi izabranik, mnogi su pomislili da je ipak u pitanju Filip, ali je on te navode demantovao.

foto: ATA images

- Ruka nije moja, niti sam se pomirio s njom, ko poznaje tetovaže moje i moje ruke to vidi odmah! Kada sam govorio da razlog njenog nedolaska da živimo zajedno je sumnjiv, ljudi oko mene nisu verovali, kada sam rekao da nedovođenje deteta na letovanje i korektan roditeljski odnos je neobičan, isto su svi su govorili da sam lud! Ja već dva meseca znam da ona ima nekoga i to sam slučajno saznao, ali su mi ona i njena majka priznale to, samo znate kako… - rekao je Car.

kurir.rs/telegraf

Bonus video:

00:08 Dok mu Aleks čuva ćerku, evo šta radi Car