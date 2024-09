SPREMNI ZA RIJALITI OBRAČUN! Ovi učesnici ulaze u Elitu spremniji nego ikad, moraće da poštuju stroga pravila! Neće im biti lako

Večeras počinje rijaliti "Zadruga 8 Elita", a ulazak će trajati dva dana zbog velikog broja učesnika. Večeras i sutra, dok je početak rijaliti "Farme" najavljen za kraj septembra, a ova dva forma biće povezana.

Naime, Željko Mitrović, vlasnik televizije Pink, na konferenciji za medije otkrio je zanimljive detalje o predstojećim sezonama popularnih rijaliti šou programa "Elita" i "Farma". Ulazak u "Elitu 8" će trajati dva dana, a učesnici koji ispadnu imaju šansu za povratak kroz "Farmu", koja startuje krajem septembra.

Govoreći o "Farmi", Mitrović je otkrio da će učesnici živeti bez struje, ustajati u 6 ujutru i ići na spavanje u 22 sata. Navodno ovo predstavlja povratak osnovnim principima rijalitija, gde učesnici žive u uslovima sličnim onima iz prošlih vremena.

- Zbog velikog broja učesnika koji će se ove sezone useliti u Belu kuću, ulazak će trajati dva dana, 7 i 8. septembra - izjavio je Mitrović.

Dodao je i da će učesnici koji ispadnu iz "Elite" imati priliku da se kroz "Farmu" vrate u igru.

Pored brojnih novih lica, mediji su otkrili neke od najjačih imena rijliti igre koja će narednih 10 meseci biti pod budnim okom kamera televizije “Pink”.

Miljana i Marija Kulić ponovo akterke

Miljana Kulić ove godine navršava deceniju boravka u zatvorenom prostoru pred kamerama. Od Kulićeve se može očekivati sve, s obzirom na to da je Miljana bez zadrške živela život punim plućima pred milionskim auditorijumom, te je tamo vodila ljubav, bila u drugom stanju, porodila se, i nekoliko puta otišla na prekid trudnoće. Njena majka Marija nije davala izjave čime bi potvrdila ulazak, a gledaoci očekuju da je i ove sezone vide kao moralni svetionik i kontrolorku života svoje ćerke u Beloj kući.

Milena Kačavenda: Vređaću

Najpopularnija “kuma“ na BalkanuMilena Kačavenda ulazi u Belu kuću spremnija nego pre da se poigra sa svim rijaliti učesnicima. Milena je odradila estetski remont, da bi po sopstvenim rečima ova baba “mogla da gori“. Najavila je haos i buran period kao i nemilosrđe prema bivšim i budućim cimerima.

- Jelena izvađena iz prese, toliko je odvratna, vređaću je od prvog do poslednjeg dana, to je zaslužila, provocirala me kao i Miljana za smrt majke, ona je kanturina od žene, sve je pokazala šta je i kakva je. Može da priča o Marinkoviću šta hoće, to je bio njen izbor 6 godina - rekla je Kačavenda pred ulazak.

Baki B3 kao iskusni rijaliti igrač

Reprezent porodice Đogani ove sezone u Šimanovcima biće Baki B3, kom će najveća muka biti razdvojenost od supruge i sinova. Baki ima rijaliti iskustva, a pre ulaska u novu sezonu Elite, konsultovao je i strica Đoleta, kao pred sve ključne trenutke u životu do sada. Đole Đogani je podržao člana svoje familije, a o pričama da je u problemu sa nekadašnjom pobednicom ovog formata Lunom Đogani, Baki je stao na put.

Jovan Pejić dobio podršku roditelja

Sin poznatih roditelja, pevačice Zlate Petrović i voditelja Zorana Pejića Peje, Jovan od rođenja je u žiži interesovanja. Nedavno je napunio 24 godine i rešio da zbog “brze zarade“ uđe u rijaliti, uzme novac i pokrene biznis, kako bi izbegao da novac traži od roditelja i kako bi dokazao da je svoj čovek. Kaže da je Zlatin i Pejin sin samo u medijima, kao i da za čitavo učešće ima podršku od oboje. Ne plaši se da će obrukati roditelje, a kako je istakao spreman je za novu ljubav.

Miona i Ša: Vraćamo se rutini

Reper Nenad Aleksić Ša ima dug staž rijaliti učesnika, a ove sezone ulazi sa devojkom Mionom Jovanović. Njihovu burna veza nastaviće se i u ovoj sezoni, a poznajući karakter repera, ne očekuje nas ništa manje turbulentnih 10 meseci.

- Odlično smo. Navikli smo na nespavanje, ali smo se malo odvikli, ali sad se vraćamo rutini. Miona nije bila za ulazak, razmišljali smo, stigli smo sve da uradimo, i rekli smo da uđemo još u ovu sezonu - rekao je Nenad neposredno pred ulazak na imanje u Šimanovcima.

Aneli Ahmić i Uroš Stanić: Opravdaće prijateljstvo

Aneli stiže u Šimanovce da nastavi gde je stala. Ahmićeva je za jednu sezonu u Šimanovcima stekla popularnost kao da je tu bila već nekoliko godina. Nju je prošle godine žestoko povredio Marko Janjušević Janjuš zbog kog je otišla na kiretažu kako bi prekinula trudnoću. Da li će se i u novoj sezoni ludo zaljubiti ili će oporavljati od gubitka Janjuša, ostaje da vidimo.

Pored Aneli, isto toliko pažnje dobio je i njen prijatelj iz rijalitija, Uroš Stanić, koji je pored žestokih kritika pobrao i velike simpatije većeg dela.

Jelena Ilić i Uroš Rajačić ulaze kao par

Jelena Marinković prošle sezone u rijalitiju je stavila tačku na odnos sa sada već bivšim suprugom Ivanom Marinkovićem, kada se u njihov odnos umešao mladi Uroš Rajačić koji ju je zaveo.

Da li je ovo bila prolazna avantura koja je presudila jednom braku, ili će iz ovog odnosa proisteći veza dostojna krunisanja, gledaćemo u mesecima pred nama.

Maja Marinković i Mateja Matijević: Drugovi na delu

Maja Marinković je rezident Bele kuće, i potpuno je očekivano što će i ovog puta biti deo spektakla koji organizuju čelnici televizije Pink. Priča se da “kraljica rijalitija“ ove sezone uzima veći honorar nego ranije, te da se na nedeljnom nivou radi o cifri od 3.500 evra.

Završila je vezu koju je započela pred kamerama prošle sezone sa Stanislavom Krofakom, pa je bivšem dečku Tare Simov, Mateji Matijeviću ove godine otvoren put do Majinog srca. Maja i Mateja nisu krili da vole da se druže, a možda se baš ove sezone iz drugarstva rodi prava ljubav.

Kurir/Blic/Preneo: I.L.

