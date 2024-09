BAKI B3 UŠAO U ELITU, A OVO JE NJEGOVA ŽIVOTNA PRIČA: Bio u popravnom domu, imao probleme sa zakonomn, a ovo je najveći šok

Denser Andrija Đogani,poznatiji kao Baki B3 ušao je u Elitu 8.

Iako danas vodi miran život, Baki B3 priznaje da je u detinjstvu bio problematičan, te da je veoma mlad završio u popravnom domu iz kojeg je potom pobegao.

- Bio sam problematičan klinac. Otac je bio muzičar, kao i većina Đoganijevih,voleo je kafanu, piće, lepe žene… Majka je bila domaćica, bila je kući, brinula o bratu, sestri i meni. Među roditeljima su često izbijale svađe, da bi se, kada sam ja imao oko jedanaest godina, i razveli. Tada su počeli moji problemi. Uhvatio sam se ulice, lošeg društva počeo da pravim probleme - započeo je Baki svoju ispovest, pa nastavio:

foto: Kurir televizija

- Drpimo neki vokmen, obijemo iz zezanja nečiji auto, pa ga vozimo dok ima goriva, onda ga ostavimo na ulici… Sve je to bilo tako dok sa petanest godina nisam završio u Kazneno-popravnom domu u Kruševcu. Dobio sam dve i po godine robije. Porodica je bila očajna. Tamo sam bio neko vreme, ali znate kako je u domu, gledali ste filmove „Sivi dom“ i „Specijalno vaspitanje“, pa smo i mi radili iste stvari… Tako sam odlučio da pobegnem iz doma - šokirao je priznanjem denser koji je bio na ivici suza dok se prisećao ovog perioda.

- Sa jednim dečkom iz Zemuna se dogovorimo da pobegnemo. Međutim, tu je bio i neki dečko iz Subotice koji nas je molio da i njega povedemo. Njega su tu maltretirali domci, bilo mu je baš teško, ali ja ipak odlučim da on ne pođe s nama, jer šta ću s njim, ja odoh kući, a gde će on. I, mi tu pobegnemo, ali su nas nedugo potom ponovo uhvatili i vratili u Kruševac. Kada sam se vratio, onaj dečak koji je hteo da pođe sa nama, popio je sonu kiselinu i preminuo. Bio sam očajan, razmišljao sam kako bi bio živ da smo ga poveli. Dugo sam patio zbog toga - priznao je Baki.

Pevač kaže da mu je Đole Đogani pomogao da se trgne iz situacije, a boravak u zatvoru je koristio da se distancira od lošeg društva.

- Đole je tada već bio popularan, imao ozbiljnu karijeru… Često me je posećivao u zatvoru, a jedno njegovo pismo dosta je uticalo na to da se promenim. U njemu mi je napisao kako će mi on pomoći kako treba da se promenim, da se distanciram od lošeg društva, da boravak u zatvoru iskoristim za čitanje… To pismo sam čitao svaki dan. Jako sam zahvalan Đoletu za sve što je učinio za mene, da njega nije bilo ko zna kako bih završio - zaključio je Baki u emisiji „Iza brave“.

foto: Kurir televizija

Dobijao nepristojne ponude

Podsetimo, Baki je nedavno ispričao da je svojevremeno dobio ponudu za brak od bogatašice.

- Najnepristojnija ponuda koju sam dobio je bila ponuda za brak i to od osobe koja je htela da me iscedi na brzinu, na foru. Podloga je bila ta da Baki B3 ženi bogatašicu, Jevrejku i da ide sa njom u Nemačku. Ja nisam znao ko je ona, šta radi i čime se bavi. Upoznao sam je preko prijatelja u klubu - počeo je izlaganje Baki u emisiji "Show Bliz".

- Mi smo se lepo proveli to veče. Ona se vratila u Nemačku sutradan. Ja sam saznao njen broj telefona i ona je došla četiri-pet dana u Beograd da se bolje upoznamo. Donela mi je knjižicu u kojoj je pisalo sve, ko je ona, ko su joj mama i tata, ko je njena porodica. Ja sam joj rekao da ja nisam iz te priče - dodao je Andrija.

Bonus video:

01:03 Vatromet pred početak Elite