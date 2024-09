Gruja i Mimas ulaze u Elitu 8.

Par koji je tada razbesneo naciju, zbog ljubavi koja se izgradila na suzama Grujine žene koju je prevario u petoj sezoni, ponovo će biti pred kamerama 24h.

Ona se pribojava da će je on prevariti u sezoni koja je pred nama, a on joj na to kratko odgovara:

foto: Pritnscreen

"98% se to neće desiti."

Oboje ulaze da pokažu drugo lice koje nisu uspeli da prikažu prošli put.

Bonus video:

06:17 STARS EP 383