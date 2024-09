"ONA JE MLADA PREŽIVELA SVAŠTA..." Novi učesnik otkrio detalje boravka u karantinu: Sve saznao, pa podelio sa javnosti!

Aca Kockar novi je učesnik "Elite 8".

Pre ulaska na velelepno imanje Aca je bio u karantinu, kao i ostali učesnici, a sada je otkrio da je bilo i te kako zamljivih poznanstava.

03:20 Aca Kockar otkrio sve sta se desavalo u karantinu

Kako je istakao, u karantinu se dešavalo svašta, a nije imao problem da nam sve otkrije.

- U karantinu je bilo svega i svačega. Svi su već napravili priče i to će se sve videti od sutra već. Marko Zec i Sara su uveliko u priči. Sviđa mi se Anđela Đuričić i s njenom prošoṣ̌ću nemam niṣ̌ta. Dopala mi se i Kristina, ali su mi rekli da je jako mlada preživela sve i svaṣ̌ta, ali ni to mi ne smeta. Unutra su već ljudi sa kojima sam spreman da uđem u raspravu, Bebica je prvi na listi. Ne plašim se da će mi nešto isčupati i da će se nešto saznati o meni, znam gde sam došao - rekao je on za Kurir pred ulazak u "Elitu".

