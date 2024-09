ON JE NAJPROBLEMATIČNIJI UČESNIK ELITE 8! Uzeo novac od zelenaša, s njom bio na ivici obračuna, a ona mu posebno stala na žulj

Danijel Dujković Munjez ponovo se takmiči u "Eliti 8". Name, rijaliti učesnik priznao je tokom prošle sezone rijalitija da je uzimao novac na kamatu jer nema izvor prihoda.

- Što klošar? (smeh). Trenutno kad nemam, moram da uzmem, ne šalim se. Zamisli neko zna moj život toliko da sam dužan. To su gluposti, nemam kome da se pravdam. Bio bih još jadniji kada bih se pravdao - pričao je Munjez, a on se uselio u kuću odabranih, a tokom ulaska u nju, dobacio je Mileni Kačavendi.

foto: Ata images

Moj obraz je čist, za razliku od nekih - kazao je Munjez.

Osim toga, Munjez je nedavno sa Jovanom Tomić Matorom ušao u veliki sukob, te je zbog niih morao da bude prekinut program.

- Nema potrebe da se javljam Munjezu. On jadno proziva, ismeva, ne obraćam pažnju. On svašta priča, al' razumem ljude koji to rade - rekla je Matora.

- Ja se potres'o nisam! Mislio sam da će da pobegne odavde kao prošli put... - rekao je Danijel.

foto: Ata images

- Za sedam godina nisi ništa postigla! Ništa! - ponavljao je on.

- A šta treba da postignem? Šta je za tebe postignuće? Šta si ti postigao? - kazala je Matora.

- Ja se ne žvalavim sa decom! Uopšte mi nije bitna, bre - rekao je Munjez.

- 'Alo, ti si mene podržavao! A sad ovako... Šta imaš protiv dve devojke? - pitala je Jovana.

- Roditelji su se te odrekli! - kazao je Munjez.

- Kome, bre? Koga su se roditelji odrekli? - pričala je Matora, a onda je uletelo obezbeđenje jer su skočili jedno na drugo.

foto: Ata images

