OD RIJALITIJA ZARADIO SKORO 300.000 €, A NEKAD JE ŽIVEO U TROŠNOJ KUĆI: Bio je u zatvoru, a sad je već glavni favorit u Eliti

Nenad Marinković, poznatiji kao Gastoz, ušao je u rijaliti "Zadruga 8 Elita". On je dva puta pobedio u rijalitiju "Parovi", a sada ponovo važi za glavnog favorita, a poznato je i da ima veliku armiju fanova.

On je jednom prilikom priznao da je u rijalitiju zaradio skoro 300.000 evra.

"Nešto malo manje od 300.000 evra sam zaradio u rijalitiju" - priznao je Gastoz.

foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić

Gastoz je na društvenoj mreži Instagram jednom prilikom podelio fotografiju rodne kuće u Svilajncu gde je godinama živeo. Na slici se vidi da je njegov dom nekada bio veoma skroman, a mnogi su pohvalili to što nema problem da pokaže odakle dolazi.

Marinković je još ranije pričao za medije kako je nakon završetka osnovne škole napustio Srbiju i odselio se u Francusku gde je živeo sa majkom sve dok se nije preselio u Beograd.

Gastoz nikada nije krio koliko mu je rodni kraj nedostajao, a dok je boravio u inostranstvu počeo je da snima poruke koje je slao prijateljima i klipove u kojima je pričao šta je radio u toku dana ili nedelje.

Inače, Gastoz je bio uhapšen na Tajlandu, a nedavno je progovorio o tome.

- Vreme sam uglavnom provodio sa kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i sa radnicima u firmi. To je opširna priča. Moraćete da imate bar tri sata minimum da sednemo i da pričamo, jer kad krenem da pričam moraćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo, i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili. Mene su uhvatili zato što sam bio na motoru pijan. Ali šta se dešavalo pre toga, zbog čega su mi izgubili pasoš, kome sam dao pasoš, šta su mi našli, gde su našli… To je već neverovatna jedna priča. To zašto sam ja priveden je toliko smešno šta mi se zapravo tamo desilo. To je jedna smejurija živa, a mogao sam ozbiljno da naj***m. S kim sam živeo, kako sam živeo, ko je bio tu, s kim sam spavao, s kim sam se dodirivao u snu nogama… – rekao je on za "IDJTV" kroz smeh, otkrivajući kako su izgledali trenuci pre nego što je krenuo pakao.

kurir.rs/blic