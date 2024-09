OSMANA KARIĆA ZNATE SVI, A OVO JE STEFANOVA MAJKA: Ljudi ostali nemi pred njenom lepotom, sin joj se jednom javno obratio

Svima je poznat Osman Karić, otac Stefana Karića, a malo ko zna kako izgleda njegova prva žena i Stefanova majka Lidija.

Stefan je uvek veliku podršku tokom učešća rijalitiju mao od oca Osmana Karića i maćehe Kristine, ali uz njega je bila i njegova majka Lidija, koja se držala po strani i nije se oglašavala u javnosti.

Na Stefanovom profilu na Instagramu može se naći njegova slika sa majkom Lidijom, a mnogi su ostali bez reči kada su videli kakva je lepotica i izgleda veoma mlado i negovano.

On je tada iskoristio priliku da joj javno na veoma emotivan način čestita rođendan i pokaže joj koliko je voli.

- Pre tačno 5 decenija rodila se žena koja je mene rodila. Majko moja srećan ti rođendan, želim ti da budeš zdrava i srećna! Hvala ti što si tu za mene, što ti nikad ništa nije teško. Izvini za neke moje nestašluke, izvini za neke moje bezobrazluke. Volim te najviše na svetu - pisalo je u Stefanovoj objavi, ispod koje nisu prestajali da se nižu pozitivni komentari.

Jovana je flertovala sa Bogdanom dok smo bili u vezi

Podsetimo, razlog raskida Stefana Karića i Jovane Ljubisavljević, prema njegovim rečima je Jovanin flert i to sa Bogdanom. Naime, misica je sa Bogdanom flertovala još tokom njihove veze, što je i bio razlog njihovog raskida.

- Naš raskid je bio upravo zbog toga što je jedno veče flertovala sa Bogdanom Srejovićem. To je bio okidač. Bilo je tu i ranije nekih naših nesuglasica, kao u svakoj vezi, ali to veče sam video sve, pokupio sam se otišao i nisam joj se više javio. Tu je bio kraj. Mogu da se pravim da nešto ne vidim, ali jednostavno eto, na kraju se ispostavilo da je Karić u pravu - istakao je Stefan, navodeći da ni on nije bio "cvećka".