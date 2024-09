ZVEZDAN SLAVNIĆ RASKRINKAO ANĐELU ĐURIČIĆ! Pokazao dokaze da je htela da se tajno viđaju pa javno progovorio o njenim roditeljima

Zvezdan Slavnić osvrnuo se na izjavu bivše devojke Anđele Đuričić da je on njena životna greška, a potom progovorio o priči da su raskinuli zbog njenih roditelja.

- Ja bih rekao da ona nije moja greška. Iskreno, ja sam bio tada njena najveća ljubav, kako je ona govorila u rijalitiju. Tražila je razlog da ode od mene napolju. Sa mnom je raskinula preko storija. Tada je govorila da želi da je pored mene, ali da ne može zbog roditelja - istakao je Slavnić, tvrdeći da su za to sve krivi njeni roditelji.

foto: Printscreen Pink

- Da. Ona je raskinula zbog stava njenih roditelja. Tada je tako glasila. Napisala je to na društvenoj mreži, a nakon toga je želela da se mi tajno viđamo. Ja sam joj tad rekao da mi ne pada na pamet da se mi tajno viđamo, to je moja odluka. Moram da kažem da to da sam ja nešto kasnije insistirao nije istina, jer je ona ta koja je mene zvala, a sad ću priložiti dokaze da je tako - istakao je Zvezdan i priznao da ju je voleo.

- Ja sam nju zavoleo, nisam je voleo. Razlika velika je u tome. Ništa loše nikad nisam rekao za nju. Iskreno, nikada se ne bih pomirio sa njom, to je tako - kazao je Zvezdan i dodao da nije doslednja osoba.

foto: Pritnscreen

- Ne razmišljam kako bi to izgledalo. Ja moram da kažem da pored svega što se desilo njoj, ona opet priča sve vreme o meni, a ja nakon našeg raskida nisam pričao ništa za nju. Meni je jasno kakva je ona osoba. Poslovno, ali i privatno. Nije dosledna onome što govori - istakao je Zvezdan.

