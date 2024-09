STARA LJUBAV ZABORAVA NEMA! Anđela i Mateja ponovo zajedno: On odmah progovorio "Morao sam tu nešto tinja..."

Aktuelni učesnici osme sezone rijalitija "Elita" i bivši partneri, Mateja Matijević i Anđela Đuričić ponovo su završili zajedno.

foto: Printscreen

Njih je "spojio" Lepi Mića, jer ih je postavio za potrčke.

- Moram da podignem naravno Anđelu i Mateju. Moram da kažem da Mateja nikad ništa ružno nije rekao za Anđelu, čak i kada je imala slavnu karijeru. Anđela je rekla da bi popila kafu sa njim - rekao je Mića.

- Pa istina je, mi smo super drugari - rekao je Mića.

- Moram da kažem da će Stefan i Sofija biti neki drugi put, a potrčci će biti Anđela i Mateja - rekao je Mića.

- Jao Bože - rekla je Anđela.

- Anđela da li imaš problem što ideš sa Matejom u izolaciju? - upitala je Ana.

- Pa nemam, mi smo drugari i možemo da pijemo kafu - rekla je Anđela koja se potom zagrlila sa Matejom.

foto: Printscreen

- Ja što se mene tiče nemam problem da idem sa Anđelom u izolaciju, a najveća istina je da smo mi najbolje funkcionisali kao drugari. Devojka je ušla u drugu vezu, ja sam bio napolju tri godine. Mi nemamo problem, družićemo se - rekao je Mateja.

- Mislim da bi oni bili interesantniji, ovo je neka priča koja je trajala i koja je bila jako interesantno. Mislim da tu nešto tinja i dalje i da se ta vatra nije ugasila - rekao je Stefan.

- Daj Stefane, jel me zezaš? Ja nemam emocije prema Mateji, ja imam emocije prema jednom dečku napolju. Meni je Mateja drag kao dečko koji ga poznajem - rekla je Anđela.

- Čim je nervozna znači da i dalje ima tu nečega - rekao je Ša.

Podsetimo, Zvezdan se oglasio nakon Anđelinog ulaska.

- Ispratio sam i Anđelin ulazak koji mi se, naravno, nije svideo. Na svako pitanje koje je postavljeno njoj... "Kako si?", ona je odgovarala sa: "Da, on je moja najveća greška". Malo mi to nije jasno. Možda ja grešim, ali da se to potencira toliko više... Malo mi je smešno - rekao je Slavnić za Pink.rs i nastavio:

- Uopšte me ne povređuje to, nego mi je jako čudno. Svako pitanje se svodi na to da sam ja najveća greška, to mi je jako čudno. To se desilo pre dve godine, godinu i po, koliko već. Nastavili smo svoje živote, ona je nastavila svoj, ja svoj. Ima mnogo stvari koje je za ovih godinu dana uradila loših, a na koje bi trebalo da se bazira. Naš odnos, ljubav, to je bilo, pa je prošlo.

Na pitanje da li je ona njemu najveća greška kaže:

- Meni nije ona najveća greška, ona je očigledno trebalo da mi se desi. Sada je ne doživljavam, nigde je ne spominjem. Dam odgovor kada me spomene, jer gde god da se pojavila pričala je samo o meni. Ja to ne pričam, to me ne zanima, daću odgovor, ali... - rekao je Zvezdan, pa spomenuo Anđelinog bivšeg, Mateju:

- Ja sam to nešto malo pratio, a koliko sam video, Mateja je na kraju cele te balade pobegao od nje. Očigledno je da ima takav neki uticaj na muškarce, šta ja znam.

Kurir.rs/ Telegraf.rs / Preneo: M. J.

Bonus video:

01:38:13 SCENIRANJE 25.06.2023. MILOMIR MARIC