BEBICI POZLILO ZBOG TEODORE! Nakon svađe i ljubomorne scene jeziv prizor: Preti diskvalifikacijom!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica svađali su se u Rajkom vrtu oko njenih pogleda sa Nikolom Škatarićem.

- Nisam se zaljubila - rekla je Teodora.

foto: Printscreen YouTube

- Lažeš. To je okej. Što me lažeš? Idem da se lečim od tebe i sa decom da budem. Čemu pogledi? Je l' te radi to? - pitao je Bebica.

- Bezveze. Što si završio sa mnom? Da li vidiš koliko te poštujem? Ja i dalje stojim sa tobom i pričam - rekla je Teoodra.

foto: Printscreen YouTube

- Toliko mi duguješ. Kako posle tri dana da gledaš nekog drugog? Teodora, ja ne znam... U petak je Slavica plakala za tobom ceo dan - dodao Bebica.

- Ne znam zašto uplićeš majke i decu. Ovo nije prvi put da ljubomorišeš, ti si meni već pričao - poručila je Delićeva.

foto: Printscreen YouTube

Nenad je kakon toga krenuo da povraća i i preti da će se diskvalifikovati jer, kako kaže, nema razloga da ostaje i jer ne želi da ga bilo ko pravi budalom.