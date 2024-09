TEODORA I BEBICA NAŠLI ZAJEDNIČKI JEZIK ISPOD POKRIVAČA! Pao prvi "keks"u Eliti? Isplivao vreo snimak koji intrigira

Rijaliti učesnici Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić uspeli su da reše nesuglasice u vezi, i to vrelom "akcijom" ispod jorgana.

Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić uspeli su da prevaziđu probleme u vezi i ponovo uplove u luku mira, i to u krevetu.

Nakon što su bili odvojeni jedan dan, oboje su odlučili da stave prošlost iza sebe i posvete se obnavljanju romanse.

Oni su, naime, nesuglasice rešili u spavaćoj sobi, a sve nakon što su ih obuzele strasti.

Podsetimo, svađa Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice eksalirala je u "Rajkom vrtu" zbog njenih pogleda sa Nikolom Škatarićem.

- Nisam se zaljubila - rekla je Teodora.

- Lažeš. To je okej. Što me lažeš? Idem da se lečim od tebe i sa decom da budem. Čemu pogledi? Je l' te radi to? - pitao je Bebica.

