UROŠ RAJAČIĆ ŠOKIRAN EMOCIJAMA KOJE SU MU SE POJAVILE PREMA KAČAVENDI: "Ne volim starije, ali sa njom se osećam prelepo..."

Milena Kačavenda i Uroš Rajačić nerazdvojni su još od ulaska u rijaliti "Elita 8".

Njih dvoje svaki dan sve više vremena provode zajedno, a varnice među njima su i više nego očigledne.

Rajačić je najpre poljubio Milenu u obraz na partiju, a potom je to ponovio i u dvorištu.

foto: Printscreen/TV Pink

Zbog svega toga i ne čudi što je danas za crnim stolom dobio pitanje - da li ti si stvarno sviđa Milena i kada si to osetio?

- Čim budem imao odgovor ja ću ti ga dati, ja sam prišao to veče i palačinka me je kupila. Ja uvek drvlje i kamenje po nekome, a zapravo nema zle krvi između nas. Mene je začudilo više nego sve ostale, družimo se lepo nam je i to je to - rekao je Uroš.

- Hajde odma' priznaj da ti se sviđa Milena, nemoj da se stidiš - rekao je Lepi Mića.

- Problem je što nikada nisam voleo starije devojke, ali ne znam šta se sad dešava - rekao je onda Rajačić.

Nakon ove izjave dobio je veliki aplauz od svih učesnika rijalitija, a voditeljka je zamolila Milenu Kačavendu, koja se zacrvenela, da prokomentariše Uroševo izlaganje.

Bonus video:

06:17 STARS EP 383