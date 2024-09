"BILA SAM SA VOĐOM KLANA, BILO JE DROGE, ORUŽJA, UBISTAVA" Došla u Šimanovce i šokirala detaljima iz privatnog života: Bila sam...

Učesnica "Elite 8" Sara Stijović šokirala je cimere i gledaoce svojom pričom iz privatnog života. Naime, ona je ispričala da se bavila kriminalom još kao tinejdžerka.

- Na šta si ponosna u životu? - pitala je Ivana Šopić.

- Kupila sam sebi stan u Španiji i otvorila restoran. Bila sam u kolicima dva puta, otkazao mi je nervni sistem, ali ustala sam oba puta - odgovorila je Sara.

foto: ATA images

- Čime se ne ponosiš? - glasilo je pitanje za zadrugarku.

- Bavila sam se kriminalom, svašta sam uradila. Uhvatila sam se sa vođom klana. Bila sam već vođa i bilo je droge, oružja i ubistava. Ušla sam ovde da savetujem druge da ne rade to što sam ja radila. Ima tu lepih stvari i dobrih para, ali mnogo toga ružnog gledaš i radiš - pričala je ona.

foto: ATA images

- Je l' si bila u nekoj vezi? - pitala je voditeljka.

- Ne stidim se toga, bila sam u vezi sa vođom klana i on je sad dobio doživotnu robiju - kazala je Sara Savka, pa dodala: - Jedino legalno je taj restoran. Tata mi je to otvorio i on je radio, dok sam ja išla po klubovima - rekla je.

Bonus video:

04:15 Mensur o rijaliti ucesnicima i emotivnom zivotu: Ludo volim, ali sam sam