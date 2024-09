"OTAC MI JE UMRO NA RUKAMA, MAJKA JE PRODAVALA GARDEROBU, A JA SAM RADIO HOTLINE" Teška ispovest učesnika Elite

Ljudi su često privučeni tužnim ispovestima u rijalitiju jer te priče omogućavaju emocionalnu povezanost i saosećanje, dok pružaju dublje razumevanje karaktere svojih favorita. U današnjoj epizodi "Ispovesti elitara", Đole Kralj je otvoreno podelio svoje teške životne trenutke, uključujući gubitak roditelja i unutrašnje borbe.

Ljudi imaju prirodnu sklonost da se povežu s tužnim ispovestima i pričama o teškim životnim iskustvima, što objašnjava zašto su takve priče tako privlačne u rijalitiju poput "Elite". Prvo, ovi emotivni trenuci pružaju gledateljima priliku da izraze svoju empatiju i saosećanje. Kada učesnici dele svoja bolna iskustva, gledatelji se mogu poistovetiti s njihovim emocijama, što povećava njihovu emocionalnu angažovanost i povezanost sa sadržajem. Ove priče omogućavaju gledateljima da osete da su deo nečijeg života, što je jedan od tazloga zašto je ovaj format popularan.

foto: Printscreen/Zadruga

U današnjoj epizodi "Ispovesti elitara", Đole Kralj, poznat kao tiktoker i tarot majstor, otvoreno je govorio o svom teškom detinjstvu i gubicima koje je pretrpeo. Odrastajući u romskoj porodici Nikolić, Đole je prošao kroz emotivno opterećujuće trenutke, uključujući smrt roditelja i borbu za preživljavanje nakon njihovog gubitka.

- Ja sam odrastao u složnoj turbulentnoj porodici romskoj, to je ogromna porodica Nikolić. Odrastao sam u velikoj kući, završio ekonomsku školu, imao sam lep život dok su mi roditelji bili živi, oboje su mi umrli na rukama gde sam doživeo veliki stres, pogotovo zbog oca gde nisam očekivao jer je imao neki napad. Brat je svoj život sačinio sa decom i ženom a ja sam ostao sa majkom i sestrom, uvek sam želeo da sačinim sve mojom majci jer se borila za nas. Uvek sam se snalazio na neki svoj način koji sam ja znao, zaposlio sam se na vrućoj liniji gde mi je to sredila jedna komšinica, umeo sam da promenim glas i svi su mislili da sam žensko. Odmah sam bio primljen i tu sam radio punih pet godina, nekoliko puta sam uživao jer ipak čuješ neki lep muški glas i bude ti lepo. Nisam ponosan što sam toliko psovao u Zadruzi 5 jer ja nisam takav spolja i to mi je jedino zbog čega se kajem -rekao je Đole.

