"ANĐELA BI BILA ILI MOJA ILI NIČIJA" Stanislav Krofak odlepio za Đuričićevom: Najlepša je, ima i lepo ponašanje...

Stanislav je ispričao sve o prekidu veze sa Majom Marinković, pa otkrio prema kojoj učesnici rijalitija gaji simpatije.

Stanislav Krofak govorio je o svom raskidu sa Majom Marinković i objasnio da li mu je zaista našla poruke sa drugom devojkom, a zatim napravila haos u Zagrebu.

foto: Printscreen Pink

- Ne čujemo se, nemamo nikakav kontakt. Nemam ništa protiv nje, završili smo odnos. Ona nije našla dopisivanje sa devojkom, nego sa prijateljem. Ne znam odakle njoj to uopšte. Bilo je vezano za neku devojku, nema veze sa mnom uopšte. Nije bilo haosa, završili smo odnos i to je to - priznao je Krofak u emisiji "REDakcija".

Krofak je zatim priznao da mu je u "Eliti 8" najlepša Anđela Đuričić i da bi dao sve od sebe da je smuva kad bi ušao u rijaliti.

- Tamo mi se jedino sviđa Anđela. Najlepša je i ako bih bio sa nekim to je Anđela. Ne zanima me šta je bilo pre. Ona ima lepo ponašanje i veoma je lepa devojka. Ili moja, ili ničija - poručio je Stanislav Krofak, pa priznao da li je ispratio kakve fetiše ima Anđela:

foto: Petar Aleksić

- Nisam, ali budem pogledao - smejao se Krofak.

Bonus video:

06:17 STARS EP 383