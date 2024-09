"TREBA SVAKO DA NOSI SVOJ KRST!" Jovana Jeremić urnisala Zvezdana Slavnića u emisiji uživo: Verujem Anđeli, a ti si nebitan!

Jovana Jeremić poznata je po tome što nema dlake na jeziku, te je tako sada u emisiji uživo rekla sve što ima bivšem rijaltii učesniku Zvezdanu Slavniću o njegovoj bivšoj devojci njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić.

Anđela tvrdi da ju je Zvezdan uhodio nakon raskida, a on se uključio u program uživo i ispričao svoju stranu priče.

foto: Printscreen

- Anđela baš lepo izgleda, baš je lepa i prirodna lepota se vraća ponovo. Ne volim da vidim te napumpane. Cenim prirodne devojke i ono što je urađeno da se ne vidi. Mislim da ona ništa ne laže, Zvezdan je sklon tome. Mislim da je ona za njega džek pot i da može više, da sam joj prijatelj rekla bih joj da traži. Ja zaista želim da ona u ovoj sezoni nađe ljubav, ali ne ljubav koju boli jer to nije ljubav - prokomentarisala je Jovana.

- Možda Jovana i zna mog oca, pa zna da ja dolazim iz sportske i kulturne porodice - reklao je Slavić.

- Znam, ali volim da ocenjujem pojedinca prema onome što uradi u svom životu. Cenim ljude koji posle očeva i majki koji su poznati naprave još veće karijere od svojih roditelja. Svako treba da se trudi da nosi lični krst, a ne da živi od očeve ili majčine slave. Mislim da je od svog oca mogao da nauči disciplinu i ambiciju. Znam ko je Moka Slavnić, bio je jedan od naših najboljih igrača svih vremena - nastavila je Jovana Jeremić.

foto: Printskrin/Instagram

- Nema šta da kažem, to su apsolutne laži. Ja ću to narednih dana da dokažem, izneću pregršt svega... Sve to lepo, ljubav bude i ne bude, a ne želim od mene da se pravi nešto što nisam. Za razliku od mene, to je ona radila, imam video-snimak jer je izbačen ne mojom željom. Neko ko se mene plaši, kao što se Ana plašila, a onda u stan ulazi kao razbojnik. To je dovoljno da se shvati da se ne plaši mene, već je ušla u stan mog oca i ponašala se bahato. Nakon raskida sam ja imao pakao - govorio je Slavnić, pa otkrio da li ima zabranu prilaska Anđeli.

- Naravno da ne, to može da se proveri. Nemam zabranu prilaska. Mogu i ja da kažem da sam je prijavio za 740 stvari, a da nisam. Za sve što je izjavila ja imam dokaze, kako u pisanom, tako i u slikama. Ona otkako je ušla počela je o meni da priča.

- Ja više verujem njoj. Msilim da ti nisi bitan u ovoj priči, ona će da nađe nogo frajera. Treba da slaviš jer se još malo priča o tebi. Gastoz je ušao, on će tebe da pobedi u tom kontakstu - poručila je Jovana Jeremić.

- Daj Bože, želim svakome da uživa - poručio je Slavnić.

Bonus video:

00:19 Zvezdan i Anđela dobili poklone od fanova