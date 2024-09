GASTOZ JE MORAO DA UĐE U RIJALITI! Popularnom reperu se život pretvorio u pakao, "Elita" mu je bila jedini izlaz iz problema!

Nenad Marinković Gastoz jedan je od učesnika ovogodišnje sezone “Elite 8”, a njegov ulazak je iznenadio mnoge, te se polemiše o razlozima njegovog boravka u rijalitiju.

Da li mu je probala pevačka karijera, ili je rijaliti samo beg od burne prošlosti, ili pak nema više izvora prihoda ostaje da vidimo.

foto: ATA images

- Gastozu su potrebne pare. Na Tajlandu je ostao bez novca, proveo tamo 70 dana u zatvoru, tako da kada su ga zvali iz produkcije odmah je prihvatio. To će mu pomoći da vrati neke dugove koje ima, ali i zaradi novac. Posle skadanala koji je imao na Tajlandu niko ga nije angažovao odavno da nastupa, reputacija mu je pala, tako da ovaj vid zarade će mu dobro doći. On je svoje učešće dobro naplatio s obzirom na to da je vrlo popularan među gledaocima koji gledaju rijalitije - kaže naš izvor.

No, po samom ulasku, Gastoz je odmah našao zajednički jezik sa Aneli Ahmić, pa mnogi ukužani misle da su među njima već sevnule varnice.

foto: ATA images

- Aneli je njegov tip devojke. Opuštena je, atraktivna, sve ono što on voli kada je fizički izgled u pitanju. Međutim, vreme će pokazati da li će među njima biti nešto više. Za sada je rekao da nije spreman za novu avanturu, ali se to kod njega nikada ne zna. Nekada kada se najmanje nada nađe devojku i zaljubi se da se ponaša kao tinejdžer. On je vrlo opuštena osoba. Duhovti i zanimljiv, a devojke na to padaju - rekao je izvor.

Podsetimo, Nenad je ranije ispričao da je proveo u zatvoru 70 dana sa ljudima kojima je suđeno za različite prekršaje.

Kurir/Blic