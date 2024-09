"ANĐELA JE SVE SLAGALA, ŽELELA JE DA BUDEMO U TAJNOJ VEZI, A ONDA PRETILA TUŽBAMA" Novo oglašavanje Zvezdana Slavnića šokira

Bivši učesnik "Zadruge 6", Zvezdan Slavnić progovorio je o Anđeli Đuričić i detaljima iz njihove veze.

- Zbog toga što stvari koje je radila samo zarad mog poziva njoj, jednostavno nisu normalne po meni. Devojka se razišla sa mnom i želela je da budem u nekoj tajnoj vezi s njom. Ja sa 47 godina ne mogu da budem u tajnoj vezi stvarno, a po njenoj priči je to bilo zbog roditelja da pokaže njima da nije sa mnom. Znam da su joj roditelji udarili ozbiljan pritisak, svaki dan mi se žalila posle toga dok nismo prestali da se čujemo, to je zašto je htela da bude tajna...Imao sam naravno deo lepog mišljenja do trenutka dok nije počela da preti tužbama, jer je htela da napravi od mene nasilnika, jer očigledno to uz moj CV to lako ide. Kad su krenule tužbe, bio sam razočaran već. Moj otac je bio prisutan koji može da kaže da smo svako jutro bili nasmejani, ona je rekla da je fejkovala sve. Šta da kažem onda ja za sve to? Neću ja nju tužiti, nisam tužio prethodnu za sve ono što je izgovorila, ne pada mi na pamet, čak ne bih ni iznosio demante ali je sama ona to napravila, jer je rekla te stvari. Ja nemam zabranu prilaska i nisam bio u policiji, čak ću i da odem po papir da vide ljudi da od toga nema ništa - rekao je on i izjavio kakao je Anđela sve slagala.

