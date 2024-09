ĐOLE RAZVIO BIZNIS U ELITI! Gleda učesnicima u šolju i zarađuje pare, Teodori predvideo katastrofa budućnost: Vidim dosta suza...

Đole Kralj seo je sa Teodorom Delić ispred garderobera, te joj je tom prilikom gledao u šolju u koju gleda već danima raznim učesnicima i to im naplaćuje.

- Ti si tako opterećena, brzo si ušla ovde i stavljaš život u onaj mod "cakum,pakum". Jedini problem ti je što jedno misliš sada, sutra drugačije. Neko si ko voli da je u lepom muškarcu, prija ti da ti muškarac pruža pažnju i da te voli, da se osećaš lepo. Život te nije mazio, vidim dosta suza - rekao je Đole.

- Živela sam sa roditeljima, pet godina živim sama u Beogradu - rekla je Teodora.

- Ti jako voliš svog oca, privržena si više njemu. Oni su ti taj najemotivniji deo u životu...Ljubav, postoji mogućnost mešanja od strane neke ženske osobe da ti pokvari sve. Biće ovde non-stop tih svađa, ali kako ih bude, tako se sklone. Veran ti je do j**a, tako da se toga ne boj. Postoji osoba koja ti se sviđa, ali ne bi ti to uradila da je Bog, zato što znaš zašto si ti i to je to. Sviđa ti se, strast puca, puca, ali tvoj cilj ovde je da uspeš i ti ćeš uspeti - rekao je Đole.

