- Otkad imam svoj prvi telefon, sve je tu. Ništa nisam brisala. Niko me nije tužio baš zato što pričam istinu. Mnogi su pričali da sam lagala unutra, da izmišljam... U jednoj emisiji sam pokazala neke dokaze - rekla je ona u "REDakciji", a potom se nakratko osvrnula na priče o njenoj navodnoj vezi s Peđom Medenicom.

- Pisao mi je jedan fudbaler nedavno, dve naše pevačice su bile u odnosu sa njim. Pisao je da se vidimo, družimo... Zvao me na večeru, pa na zatvoreni bazen, na spa... Sve sam to odbila. Ne zanima me trenutno.