- Nisam se čuo sa Zolom. Posle onog javljanja jesmo se nešto malo čuli, ali šta ja tu imam da kažem... To je njegovo. Ništa od toga ne bi bilo da nije on hteo, da nije Miljana htela. Kod nas se kaže da je dete Božiji dar, ko sam ja da sam protiv Božije volje? - rekao je on pa dodao: