- Trenutno nismo u najboljim odnosima. Dečko se naljutio na mene jer sam odlučila da ponovo uđem u "Elitu". On je iz nekog potpuno drugog sveta i šou-biznis i rijaliti programi nisu mu najjasniji. On ne razume moju želju za slavom i zbog toga smo prekinuli kontakt. Ne mogu i ne želim da budem sa nekim ko me ne podržava i ne razume.