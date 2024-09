- Kakve ti to emocije imaš prema meni od juče do danas, šta se ovo dešava - pitao je Rajačić.

- Znam, isto sve. Ja ne volim da iskazujem to, ne mogu da prevalim preko jezika da sam se zaljubio. Jeste tako, majke mi moje. Sviđaš mi se kao ništa na svetu - rekao je Rajačić.

- Ako me povrediš... Svađa se sa Ivanom, pa sutra sve super. Znaš kad bih ja prešla preko takvih uvreda? Da tebe nije bilo... - rekla je Milana.

- Ti me gledaš kao spasitelja, gruvaćemo do smrti - kazao je Rajačić.

- Kao da sam ja njega prevarila. Kad ti neko svaki dan prebacuje da je zbog tebe ostavio ženu i da ne viđa decu, kao da sam mu nešto loše uradila. Nisam mogla više da slušam, pukla sam. Svađali smo se mesec dana pred rijaliti i rekla sam mu da me ostavi, da ga prebolim i da uđem slobodna. Ja sam došla ovde i pukla sam. Ja sam njega volela i neću da pričam ništa loše, ali kad god se posvađamo ja sam slušala da je zbog mene ostavio decu. Ja njega nisam mogla da ostavim jer sam ga volela. Kad sam svidela Uroš svideo mi se i to je to. Ja sam sigurna u mene i Uroša 100% - govorila je Mima.