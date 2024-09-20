Stanislav Krofak po izlasku iz "Elite 7" vratio se svojim standardnim poslovnim obavezama i životu.

On je sada otkrio detalje raskida sa Majom Marinković, pa poručio da mu se u najviše dopada Anđela Đuričić od svih devojaka koje trenutno žive na imanju.

Foto: Petar Aleksić

- Jednostavno smo završili u dogovoru. Neke stvari ni sa moje ni sa njene strane nisu štimale, nismo hteli da pravimo cirkus, završili smo vezu. Dok smo bili zajedno bilo je lepo i to je to. Ne čujemo se. Kada bih je sreo normalno bismo se pozdravili, nemam ništa pritiv nje, nije mi ništa loše napravila - rekao je Stanislav, pa dodao:

- Nije došlo do prevare, jednostavno neke te situacije, neke sitnice koje meni nisu odgovorale, koje njoj nisu odgovarale, ja živim u Zagrebu, ona u Beogradu, to su dva grada koja nisu blizu. Već sam imao vezu na daljinu, jednostavno ne ide. Ja neću napustiti svoju kuću, trening, život, ona neće svoj, to bi u budućnosti samo praviti probleme.

On je progovorio i o Anđeli Đuričić.

Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam sad mirne glave, vratio sam se poslu.