Stanislav Krofak po izlasku iz "Elite 7" vratio se svojim standardnim poslovnim obavezama i životu.

On je sada otkrio detalje raskida sa Majom Marinković, pa poručio da mu se u najviše dopada Anđela Đuričić od svih devojaka koje trenutno žive na imanju.

whatsapp-image-20240714-at-4.00.39-am-2.jpg
Foto: Petar Aleksić

- Jednostavno smo završili u dogovoru. Neke stvari ni sa moje ni sa njene strane nisu štimale, nismo hteli da pravimo cirkus, završili smo vezu. Dok smo bili zajedno bilo je lepo i to je to. Ne čujemo se. Kada bih je sreo normalno bismo se pozdravili, nemam ništa pritiv nje, nije mi ništa loše napravila - rekao je Stanislav, pa dodao:

- Nije došlo do prevare, jednostavno neke te situacije, neke sitnice koje meni nisu odgovorale, koje njoj nisu odgovarale, ja živim u Zagrebu, ona u Beogradu, to su dva grada koja nisu blizu. Već sam imao vezu na daljinu, jednostavno ne ide. Ja neću napustiti svoju kuću, trening, život, ona neće svoj, to bi u budućnosti samo praviti probleme.

On je progovorio i o Anđeli Đuričić.

andjela.jpg
Foto: Printscreen/Instagram

- Ja sam sad mirne glave, vratio sam se poslu.

- Gledam "Zadrugu" povremeno. Anđela Đuričić mi je jedna od najlepših devojaka u kući. Sto se tiče njene prošlosti, svako ima svoju prošlost, ne mogu nekoga osuditi, svako ima pravo na popravni. Ko sam ja da sudim.

Kurir/Blic

