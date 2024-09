Na jednoj prestoničkoj proslavi došlo je do suočavanja između Darka Tanasijevića i Milana Miloševića , voditelja "Elite" za koje se već godinama šuška da nisu u dobrim odnosima.

Naime, godinama unazad šuška se da su njihovi odnosi narušeni, tj. da su Milan i Darko u svađi, a sinoć je došlo i do njihovog suočavanja, te su tako zapravo i otkrili da li su u svađi.

- Nije bila baš svađa između nas, dešavale su se neke peckalice, ali i to je zanimljivo, to čačkanje - rekao je Darko.

- Pitajte njega zašto mi je na blok listi. Samo je dobio milo za drago. kolega Milošević je, mnogi ne znaju, prvi mene otpratio i blokirao, iz meni nepoznatih razloga, a nakon što se, posle izvesnog vremena predomislio, revanširao sam se blokom. Zar to nije fer? To je čitava filozofija. Ne pratimo se, na bloku smo, ali to je skroz nevažno. Nema zle krvi, super sarađujemo kad treba, a na račun ove blok afere se čak i sami šalimo, što u emisijama, što i u retkim situacijama privatno - rekao je tada Darko.