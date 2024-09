Rijaliti učesnica Miljana Kulić veoma je uznemirena zbog komplikacija sa trudnoćom, a dodatno su je uznemirila saznanja o Zoli, do kojih je došla čekajući pregled . Po povratku na imanje u Šimanovcima u programu izjavila da je "glupača jer dozvoljava da joj Zola ponovo radi iste stvari" i da je veoma povredilo što nije zvao da pita kako je ona.

- Javio se, pružio podršku, stao iza svega, kao i uvek. Čuli se ponovo privatno uz molbu i pružio sam maksimalnu podršku i privatno. Izvinjavam se što nisam bio u mogućnosti da poletim u Šimanovce, ali nakon onih reči od sinoć me apsolutno ništa više ne zanima, osim trudnoće, iza koje ću uvek da stanem, ali to je sve od mene. Odnos sa njom me ne zanima. Pozdrav od Zolandera - napisao je Zola.