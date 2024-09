- Kad sam čuo da je tražila pesmu: "Ti si ćerko tatin sin" i mnogo sam se obradovao. To su moja deca, ma kakva god da su, mi smo ih stvorili i doneli na ovaj svet. Mi smo gledali da pomažemo svojoj deci, ja sam hteo kao roditelj...Pitali smo odmah: "Koliko to, sine, košta?", sve će to majka i otac da finansiraju i da bude ako treba i još ako bude trebalo, daću. Moja deca su tako srećna, imali su i srećno detinjstvo, nisu bili željni ničega - rekao je Rade za Pink.