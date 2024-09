- Jednom sam prokrvarila dosad, ako se još jednom to desi onda neću roditi dete. Bolje da se to desi sad, u prvih 12 nedelja, nego u četvrtom mesecu da izgubim bebu. To ne bih mogla da prežalim. Ne bih to mogla da preživim... Stojim pri tome što sam rekla, što se Zole tiče, više ne želim u životu da ga vidim. Nije znao da se zauzme za mene, odvratan je. Ne mogu da verujem kako se Zola ponaša, a zna da nosim njegovo dete. Užasnuta sam, loše se osećam - naglasila je ova zadrugarka, a potom se osvrnula na odnose pojedinih rijaliti saboraca, što vas sve čeka na snimku koji sledi.