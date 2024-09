- Jako sam ponosna na to da je on kao jedan mlad čovek shvatio šta se dešava u ovom ludačkom vremenu. Novac je i sve i ništa, bez novca ljudi ne mogu da funkcionišu, ali on nije presudan. Ja kad zarađujem i manje i više, uvek sam imala kulturu, življenje, zna se red i drago mi je da je kroz život shvatio kako njegova majka razmišlja. On se prvi put susreo sa takvim načinom života, nespavanje, veliki broj ljudi, snalaženje, i on je verovatno za ovo vreme razmišljao i shvatio da to nije baš lako. Za mene kao majku ne postoji veća sreća nego to što je on ponosan na mene i što je shvatio da nije sve u novcu, što je usvojio principe življenja, za koje ja barem smatram da su ispravni.