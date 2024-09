- Uglavnom, let od Njujorka do Čikaga je kasnio, te smo skoro ostali bez narednog leta. Jedva smo stigli. Osoblje je bilo neljubazno i nisu obaveštavali putnike ni o čemu. Stjuardesa je, znači, bila neljubazna i nepristojna. Posvađali smo se sa njom . Rekla nam je: 'Nemojte mene ništa da pitate, samo sedite.' Nije nam dozvolila da išta pitamo. Nismo uspeli ni da joj objasnimo da imamo sledeći let i da ćemo zakasniti - požalila se Dalila svojim pratiocima.

- Ostalo nam je još pet minuta do sletanja. Ovaj pojas, koji do sada nikad nismo stavljali, sada smo morali da zavežemo, iako smo se vozili mnogo puta. Verovatno će sletanje biti dobro. Što se mene tiče, let je prošao savršeno. Pola vremena smo spavali, pola gledali filmove. Jeli smo. Sada još samo da sletimo i to je to. Evo, još jedan minut i tu smo.