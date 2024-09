- Povod mog dolaska u Srbiju je to što je moj dobar prijatelj dobio sina. Bio sam dva-tri dana u Valjevu, sada sam u Beogradu i tako - rekao je Tomović vidno oduševljen.

- Nisam zaljubljen. Mnogo radim. Evo, pitali su me na čemu radim ove zime, a ja sam rekao da radim na bebi. A da bih radio na bebi, prvo mora da se pronađe žena. A kada se postavi pitanje žene koja bi mogla da mi se dopadne, to je odmah "mrtvo more". Videćemo šta će biti - izjavio je Tomović.