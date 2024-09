Učesnici "Farme 8" danas ulaze u karantin, a prvi je stigao Nikola Lakić . On je učestvovao u prošloj sezoni "Elite", a supruga Coka mu je zamerila bliskost sa cimerkom Lejdi Di. Zbog toga, kako Lakić kaže, sada su obavili ozbiljan razgovor.

On je spreman da se bori sa svim izazovima, a usput je prokomentarisao sve aktuelne teme u Eliti 8, ali i u svom privatnom životu.

- Bog joj je podario da se ostvari u ulozi majke, moglo bi da dete bude živo i zdravo. Njoj je Zola obeležio život i mislim da bi to Zolu promenilo. Terzi bih uši iščupao, mislim da se zatalambasao do ušiju, možda ima dela rijaltija, ali to što skriveno radi nikako mi se ne dopada. Sofija je prelakirana i premazana svim bojama, spremna na sve - rekao je Lakić ipa objasnio u kakvim je sada odnosima sa ženom.