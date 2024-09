Tokom prošle noći u " Eliti " došlo je do brutalnog verbalnog okršaja između Jelene Ilić i Ivana Marinkovića .

Krije se od celog sveta svaki put kad treba nešto. Psihopata, teška bolesnica! Ona će nešto nekome da priča, brat ju je vodio u Drajzerovu na lečenje, a kada je on trebalo da se leči, nije bila tu. Nije mu pomagala tada, bila je prezauzeta - rekal je Jelena i dodala:

OBEZBEĐENJE IZVELO JELENU ILIĆ IZ BELE KUĆE! Krenula na Ivana, a on odmah počeo da vrišti: Jezivi krici odzvanjali imanjem!

- Naletela sam na komentare da je njegova sestra bolesnica, ona je psihopata, 15 dana se sprema da izađe iz kuće od alkohola, to i Ivan kaže. Dva ogromna smrada i on i ona, ona pogotovo, tabletomanka. On mora da izmišlja stvari o mojima, dok ja imam mnogo toga - govorila je Jelena u porukama.