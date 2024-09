- Čisto da vas obavestim, Anđelo i ja smo raskinuli, ne sada nego kada ste i vi u sve to sumnjali. Samo smo vešto prikrivali određene stvari. Očigledno su naši najveći hejteri bili apsolutno u pravu kada su govorili neke stvari. Iz poštovanja prema samoj sebi i moje ljubavi prema njemu neću ulaziti u detalje zbog kojih me je ostavio, to ću prepustiti njemu da objasni - napisala je Anita.