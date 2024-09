Nakon što smo uočili da je rijaliti učesnica obrisala sve zajedničke fotografije sa Rankovićem i objavila niz storija u kojima se vidi da tuguje, i sama se oglasila putem društvene mreže Instagram, te potvrdila da je do kraha veze došlo, ali mnogo ranije, te da su vešto krili informacije i javnosti predstavljali da je sve u redu.

- Čisto da vas obavestim, Anđelo i ja smo raskinuli, ne sada nego kada ste i vi u sve to sumnjali. Samo smo vešto prikrivali odredjene stvari. Očigledno su naši najveći hejteri bili apsolutno sve u pravu kada su govorili neke stvari. A iz poštovanja prema samoj sebi i moje ljubavi prema njemu neću ulaziti u detalje zbog kojih me je ostavio, to cu prepustiti njemu da objasni. - bila je jasna Anita i priznala da ju je Ranković ostavio.