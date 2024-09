- Lekari su me otpisali, a očeva porodica je pokušala da me ubije! Ulazim zbog bolje budućnosti sebe i svoje majke. Rodom sam iz Jordana, imam 32 godine. Bila sam životno ugrožena i pobegla sam ovde. Želim da se čuje moja priča, da ljudi imaju svest da postoje i gore stvari u životu od njihovih - rekla je Marija.

- Živim sa majkom u 13 kvadrata, želim da nam kupim stan. Kad sam došla iz Jordana živela sam sa babom, a ona me je mrzela jer sam iz mešanog braka, otac mi je Arapin, maltretirala me je. Udarac u glavu se desio potom od strica, dva puta u glavu, iza kuće. Bila sam klinički mrtva, proglasili su me mrtvom, zvali su porodicu po leš, po telo moje. Rekli su onda da sam upala u duboku komu i da ću biti biljka ako se probudim, međutim ja sam se probudila i bila okej, to je bilo čudo - rekla je potom kroz suze.