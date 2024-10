- To Terzino je isto kao da on ne vara ženu, toliko je realno. On je kompletna budaletina, evoluirao je od poštenog momka do kompletnog idiota, ta njegova prepoznatljivost koju je stekao ga je totalno izmenilo. Počeo je da se ponaša kao da je gazda imanja, počeo je sve da nas iseljava iz Beograda, on je mene molio da bude moj vozač na nastupima, moj vozač ne može da bude alkoholičar. Poludeo je načisto, ja sam mu najmanji problem, ja čekam jedva da se ostvarim kao otac i nikad ne bih ulazio da mi je devojka trudna. On beži od odgovornosti, nula je od čoveka, nikakav neće biti otac. Koliko god da ne podnosim Milicu nikome ne bih poželeo da gleda svog dečka kako se vaćari sa drugom devojkom - odbrusio je Ša.